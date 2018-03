Criminalità in calo nel 2017

In Svizzera si è confermata una diminuzione dei reati. Una tendenza al ribasso anche tra i giovani adulti imputati, ma tra i minori è in rialzo dell'8,3%.

Nel 2017 in Svizzera i reati al Codice penale (CP) sono calati del 6% su base annua attestandosi a 439'001. Globalmente il loro numero registra una flessione dal 2012, secondo la statistica criminale della polizia pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) anche se - viene precisato - l'anno scorso è stato caratterizzato da una recrudescenza delle minacce contro i funzionari e da un aumento del numero di imputati minorenni dopo sette anni di contrazione.

Una tendenza al ribasso riguarda quasi tutte le categorie di furto. Nel 2017 i furti in forma di furti con scasso e con introduzione clandestina erano pari a 4,9 ogni 1000 abitanti ossia 113 furti al giorno. Nel 2012 il valore era di 202.

Il 2017 registra tuttavia 3000 reati di violenza o minaccia contro i funzionari registrati dalla polizia, ossia più di otto al giorno. Si tratta - precisa l'UST - del valore più elevato dal 2009, ma questo incremento può dipendere da politiche cantonali più restrittive in materia.

Il numero di imputati minorenni, dopo sette anni consecutivi di flessione, è aumentato dell'8,3% nel 2017. Il numero di giovani adulti accusati (18-24 anni) è invece diminuito del 3,2%, mentre le cifre relative agli adulti dai 25 anni e più non sono variate rispetto al 2016.

Per quanto riguarda lo statuto di soggiorno degli imputati, i residenti (svizzeri e stranieri) rappresentano il 79% e il loro numero è progredito dello 0,8%. A titolo di paragone tra il 2015 e il 2016, la popolazione residente permanente è aumentata dell'1,1%. Per gli imputati stranieri non residenti in Svizzera l'UST registra un calo di circa il 5%.

(Ats)