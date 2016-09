Criminalità e nazionalità

Pubblicata una statistica sulla cittadinanza dei condannati in Svizzera Fra gli stranieri in evidenza quelli dall'Africa occidentale, Turchia e Repubblica dominicana.

L’Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato ieri per la prima volta i dati relativi alla nazionalità delle persone condannate. Viene però fatta una distinzione tra le persone che soggiornano in Svizzera per lunghi periodi (svizzeri e stranieri con permesso B o C) e le rimanenti categorie di stranieri. Al contempo viene pubblicato anche un rapporto metodologico che illustra le possibilità e i limiti nel raffrontare la criminalità per nazionalità.

Per una tracciabilità ottimale, contemporaneamente ai risultati l’UST pubblica anche il rapporto metodologico, il quale descrive tra l’altro i controlli della qualità dei dati e le misure volte a garantire la qualità. Una di queste consisteva nel raggruppare Paesi come l’ex Jugoslavia oppure regioni come l’Africa occidentale, in quanto spesso le stesse persone condannate più volte hanno fornito nazionalità differenti.

Un raffronto del numero di persone condannate per nazionalità è infatti possibile soltanto a determinate condizioni. In cifre assolute, gli svizzeri e le persone provenienti dai Paesi europei rappresentano la quota principale delle persone condannate, poiché costituiscono anche la parte più numerosa delle persone che soggiornano nel nostro Paese.

Le cifre relative alle persone condannate sono comparabili per nazionalità soltanto se si sa quanto grande è il gruppo di connazionali in Svizzera. Per la popolazione residente questo dato è noto e su questa base è possibile calcolare dei tassi di criminalità. Questi ultimi mostrano quante persone ogni 1000 abitanti con la stessa nazionalità sono state condannate e iscritte nel casellario giudiziale.

Dei gruppi più importanti (più di 100 sentenze) il tasso più elevato di condanne è stato riscontrato nel 2014 da Africa occidentale, Repubblica dominicana, Africa del nord e Turchia. Il rischio maggiore è riscontrato in giovani uomini dell’Africa occidentale con 78 condanne su 1000 abitanti. Il cosiddetto tasso di incriminazione tra i 18-29enni dominicani è del 65 per mille e per i turchi del 19 per mille. Persone provenienti dall’ex Jugoslavia e Albania rappresentano con 2060 condanne il gruppo più consistente tra gli autori di reati penali con permessi B o C. Il tasso di condanne, di circa il nove per mille, è però nella media.

Nel 2014, per 1000 svizzeri sono stati condannati 2,7, lo stesso numero degli austriaci presenti su suolo elvetico. I tedeschi hanno fatto ancora meglio con il 2,5 per mille. Il calcolo dei tassi di criminalità è possibile soltanto per gli svizzeri e per le persone con permesso B o C. Per tutti gli altri gruppi della popolazione residente le fluttuazioni nel corso dell’anno sono troppo rilevanti per poter calcolare tassi precisi.

Bisogna tenere presente, ricorda l’UST nel comunicato, che – per i gruppi di persone con nazionalità poco frequenti in Svizzera – ogni singola persona condannata influisce fortemente sui tassi di criminalità. Ad esempio, mentre ogni persona danese condannata fa aumentare il tasso di criminalità dello 0,3‰, nel caso di un monegasco residente in Svizzera l’aumento è pari al 50‰.

Benché dai risultati emerga che i tassi di criminalità sono diversi a seconda delle nazionalità, essi non dimostrano tuttavia l’esistenza di un rapporto di causalità tra le nazionalità e i reati, precisa l’UST. Molti fattori che hanno un influsso sul comportamento delle persone, come il livello di benessere e di istruzione, non sono visibili nella statistica delle condanne penali e non vengono presi in considerazione nelle analisi.

(Red)