Dal PPD nessuna indicazione di voto

Il gruppo PPD alle Camere federali, tornato a riunirsi oggi pomeriggio dopo l’audizione avuta la scorsa settimana con i candidati alla successione di Didier Burkhalter, ha scelto di confermare la decisione presa già sette giorni fa. Nessuna indicazione di voto, se non il fatto che domattina la scelta cadrà tra uno dei tre candidati ufficiali.

“Voteremo di certo uno tra Cassis, Moret e Maudet – ha spiegato al GdP il consigliere nazionale Marco Romano - Nessuno spazio, quindi, a candidature selvagge dell’ultimo minuto”. Non vi sarà, per contro, una precisa “raccomandazione di voto”.

“Anche perché – continua Romano – non vogliamo creare speculazioni”. Il gruppo PPD, come altri gruppi, tornerà a riunirsi domattina alle 7 per un’ultima volta.

(Red)