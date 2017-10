Dalla carta all'online, ma più lentamente

È quanto indicano i dati semestrali dell'istituto di Ricerche e studi dei media pubblicitari. Le testate vengono lette per i due terzi su carta e per un terzo su internet.

La migrazione dei lettori dei giornali dalle edizioni cartacee a quelle online sta rallentando, ma prosegue tuttora: è quanto emerge dal tradizionale rilevamento semestrale dell'istituto Ricerche e studi dei media pubblicitari (WEMF/REMP). Le testate vengono lette per i due terzi su carta e per un terzo su internet, spiega l'organizzazione in un comunicato odierno.

Da un anno il numero di lettori di giornali e riviste resta complessivamente stabile e a un livello elevato. Alla luce di questo dato secondo WEMF/REMP non vi è una spiegazione razionale per motivare il calo degli introiti pubblicitari della stampa.

Il media più letto della Svizzera rimane 20 Minuten / 20 Minutes / 20 Minuti: in Svizzera tedesca, Romandia e Ticino raggiunge 1,9 milioni di lettori con il prodotto cartaceo. Al secondo posto nella Svizzera tedesca figura il Blick, con 479'000 lettori. Segue il Tages-Anzeiger (417'000). La Neue Zürcher Zeitung presenta la cifra di 247'000. Tutti e tre mostrano cali.

Nella Svizzera romanda il quotidiano a pagamento più letto è risultato Le Matin, con 235'000 lettori "cartacei", davanti alla Tribune de Genève (107'000) e Le Temps (103'000). Le tre testate sono in leggera perdita di velocità, ma le fluttuazioni non sono giudicate significative.

In Ticino il Corriere del Ticino è letto da 102'000 persone, La Regione da 95'000 e il Giornale del Popolo da 37'000.

Fra i domenicali "SonntagsZeitung" ha 581'000 lettori, il SonntagsBlick 563'000, la NZZ am Sonntag 405'000, Le Matin Dimanche 395'000, il Caffè 80'000 e il Mattino della domenica 62'000.

(Ats)