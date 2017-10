Dalla Svizzera 7,5 mio per il Niger

L'accordo è stato firmato dalla consigliera federale Sommaruga in visita nel paese africano. Il contributo fa parte del progetto per la sicurezza alimentare e nutrizionale.

Simonetta Sommaruga e il ministro degli Affari esteri del Niger Ibrahim Yacouba hanno firmato oggi a Niamey, durante la visita nel paese africano della consigliera federale, un accordo per sostenere undici organizzazioni agricole.

Berna offrirà un contributo di 7'500'000 franchi a questo progetto per la sicurezza alimentare e nutrizionale, indica l'Ufficio di cooperazione Svizzera in Niger, precisando che circa 330'000 produttori nigerini potranno beneficiarne. La Svizzera sostiene da circa quindici anni le organizzazioni contadine in Niger.