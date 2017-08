Dalle vacanze, 260 rimpatri con la Rega

La maggior parte dei pazienti si trovava in Europa, mentre il tragitto più lungo è stato effettuato da un jet ambulanza che ha soccorso una persona in Australia.

La Rega ha rimpatriato durante le vacanze estive 260 persone, di cui 190 con i suoi jet ambulanza e i rimanenti con normali voli di linea. La maggior parte dei pazienti si trovavano in Europa, in particolare in Italia, Spagna, Francia e Grecia: il tragitto più lungo è stato percorso da un jet ambulanza che ha soccorso una persona in Australia.

Diversi i motivi che hanno reso necessario il rimpatrio: nella maggior parte dei casi malattie e incidenti sportivi o della circolazione, si legge in una nota della Rega.