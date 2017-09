Delegazione ticinese a Palazzo

Bertoli e Gianora saranno presenti mercoledì 20 settembre in occasione dell'elezione del nuovo consigliere federale. Un momento importante per il Ticino.

Dopo 18 anni di assenza dal Governo per il Ticino quella di mercoledì 20 settembre potrebbe essere una grande occasione. Dopo le dimissioni di Didier Burkhalter, il candidato ufficiale Ignazio Cassis, sembra avere le carte in regola per vincere le elezioni in Consiglio federale. Per l'occasione una delegazione del Canton Ticino sarà presente a Berna, una presenza quasi d'obbligo e che vuole porre l'accento sull'importanza del momento per il Ticino, che dal 1999 non è più rappresentato nel Governo federale.

La delegazione istituzionale sarà guidata da Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato e da Walter Gianora, Presidente del Gran Consiglio. Al candidato ticinese giunge un corale sostegno dalle autorità politiche del nostro Cantone. L'ultima elezione di un ticinese in Consiglio federale risale infatti al 10 dicembre 1986, e vide protagonista Flavio Cotti; dopo la sua partenza, avvenuta nel 1999, la Sivzzera italiana non è più stata rappresentata in Governo.