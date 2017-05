Di nuovo online i servizi della posta

I numerosi servizi online della Posta e di PostFinance che erano stati temporaneamente irraggiungibili, sono tornati in funzione. Il guasto, che ha colpito anche diversi sistemi informatici interni, si è verificato nel cosiddetto core network, la rete di base della Posta. Nel frattempo è stato possibile risolvere in ampia misura il problema. Le cause esatte sono al momento oggetto di indagine.

A causa del problema che ha colpito la rete, nella mattinata di mercoledì diversi sistemi della Posta sono stati temporaneamente inaccessibili. Tra i sistemi coinvolti rientrano il traffico dei pagamenti di PostFinance, e-finance e i numerosi servizi online della Posta, come il tracciamento e la gestione degli invii. Anche diversi servizi interni come la trasmissione di e-mail e la telefonia hanno risentito del problema.

Da mezzogiorno la maggior parte dei sistemi della Posta era nuovamente online e funzionante come di consueto. Gli specialisti della Posta continuano a lavorare intensamente per ripristinare il completo funzionamento dei sistemi e per analizzare le cause del guasto.

Cause ancora ignote

La causa esatta del malfunzionamento non è ancora stata individuata con certezza. La Posta non ritiene tuttavia che il guasto sia stato causato da agenti esterni e assicura che la sicurezza dei dati non è mai stata in pericolo. La Posta provvederà a fornire nuove informazioni in merito non appena queste saranno disponibili.

(Red)