Direttive UE sulle armi, aria di Referendum

Piovono critiche sul progetto del Consiglio federale per trasporre nel diritto elvetico la direttiva dell'Unione europea (Ue). Partiti e associazioni si sono espresse in merito.

Le proposte governative per trasporre nel diritto elvetico la direttiva dell'Unione europea (Ue) sulle armi piacono poco. Se tra i grandi partiti solo l'UDC è contrario - obiezioni sono però sollevate anche dalle altre formazioni politiche - diverse associazioni hanno già minacciato il lancio del referendum. È quanto emerge dalla procedura di consultazione che termina oggi.

Le misure d'attuazione delle direttive comunitarie proposte dal Consiglio federale sono troppo restrittive, senza che ce ne sia il bisogno, ha denunciato l'UDC. Il partito vuole in particolare sopprimere l'obbligo di registrare e le nuove norme per i collezionisti.

Sebbene l'Unione democratica di centro sia l'unica a voler bocciare in toto il progetto, anche altri partiti hanno sollevato obiezioni. Il PPD teme ad esempio un aumento del carico burocratico sulle spalle dei cantoni. E anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ritiene che il progetto gravi i cantoni di troppi compiti amministrativi e che andrebbe di conseguenza semplificato.

Per il PLR, anche se infelice, l'introduzione di nuovi divieti non significa mettere sotto tutela o criminalizzare i possessori di armi. Le autorità cantonali non dovranno tuttavia approfittare delle nuove regolamentazioni per limitare massicciamente l'acquisizione di armi. Il Consiglio federale è inoltre chiamato a rinunciare a un'interpretazione restrittiva a danno dei tiratori sportivi.

Per il PS il progetto va nella giusta direzione e permetterà di rafforzare la prevenzione del suicidio e la violenza domestica. Per i socialisti la questione delle eccezioni al divieto di possesso di talune armi è però ancora troppo poco chiara.

Per il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) i membri di una società di tiro dovrebbero dimostrare di usare regolarmente l'arma per esercitazioni sportive. Il GSsE auspica un ulteriore inasprimento della legislazione, in particolare prevedendo di chiudere sotto chiave le armi e le munizioni.

Di parere opposto Pro Tell. Per l'organizzazione che si batte contro qualsiasi inasprimento del diritto delle armi in Svizzera, la trasposizione del diritto Ue è solo un pretesto per inasprire la legislazione in materia.

Anche la Federazione svizzera dei tiratori (FST) promette il lancio del referendum. Per la FST le proposte del governo mancano l'obiettivo originario della direttiva comunitaria, che è prevenire attacchi terroristici come quelli avvenuti a Parigi. Minaccia di portare il progetto davanti al popolo anche l'Associazione svizzera di sottufficiali (ASSU).

Per CacciaSvizzera, le proposte sono così imprecise che per chiarirle saranno necessarie una miriade di nuovi regolamenti e decisioni giudiziarie. Per l'associazione un ulteriore inasprimento della legge non è necessario. In quanto paese Schengen, la Svizzera deve trasporre nella sua legislazione la nuova direttiva dell'Ue sulle armi. Il mancato recepimento potrebbe comportare la cessazione degli accordi di Schengen.

(Ats)