Disavventura a un passaggio a livello

Ieri sera un automobilista 78enne è rimasto bloccato ad un passaggio a livello nei pressi di Sattel (SZ). L'uomo è riuscito ad abbandonare il veicolo prima dello scontro con il treno.

Malgrado la frenata d'emergenza del macchinista, l'urto ha trascinato l'auto per 150 metri. Lo riferisce la polizia cantonale svittese in un comunicato. L'auto è completamente danneggiata ma non si registrano feriti, per il macchinista e l'automobilista solo un grande spavento.

La linea ferroviaria tra Arth-Goldau e Rothenthurm è stata chiusa per diverse ore e sulla tratta sono stati organizzati dei bus sostitutivi.

(Ats)