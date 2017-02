Disoccupazione in calo in Svizzera

Il numero degli occupati in Svizzera è aumentato dell'1,5% a 5,081 milioni nel quarto trimestre del 2016 rispetto all'analogo periodo precedente. Il tasso di disoccupazione (secondo la definizione ILO), è sceso al 4,3%, contro il 4,7% del quarto trimestre 2015. A rivelarlo è l'Ufficio federale di statistica (UST), precisando come in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), l'aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ha raggiunto l'1,2% (uomini: +1,9%; donne: 0%).

Durante il periodo in rassegna, i disoccupati in Svizzera secondo la definizione dell'ILO erano 213'000, 16'000 in meno rispetto all'anno precedente, ha precisato l'UST. È disoccupata secondo la definizione dell'ILO (Ufficio internazionale del lavoro) una persona che non ha un impiego, ha cercato un lavoro nelle quattro settimane precedenti ed è disponibile a lavorare.

A titolo di paragone, nell'Unione europea il tasso è calato dal 9,1 all'8,2% e nella zona euro dal 10,6 al 9,7. Corretto delle variazioni stagionali, in Svizzera il tasso di disoccupazione è diminuito molto leggermente rispetto al trimestre precedente, dopo essere rimasto stabile tra il secondo e il terzo trimestre.

(Ats)