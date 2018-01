Disoccupazione, lieve aumento in dicembre

In Ticino il numero di persone senza lavoro è cresciuto dello 0,3%, attestandosi al 3,7%. Su base annua in Svizzera vi è però stato un calo del 4,1% rispetto al 2016.

In dicembre il tasso di disoccupazione in Svizzera è salito al 3,3% rispetto al 3,1% registrato in novembre. Confrontato allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di disoccupati è tuttavia diminuito di 12'718 unità (-8,0%). In Ticino è sceso del 5,8% a 6'120, nei Grigioni del 7,4% a 1'940. Il tasso di disoccupazione nei due cantoni italofoni si attesta al 3,7% (+0,3 punti) rispettivamente all'1,8% (invariato).

Nell'ultimo mese del 2017 146'654 disoccupati erano iscritti presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 9'337 in più rispetto al mese precedente, rende noto la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) tramite un comunicato odierno.

Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è aumentato di 110 unità (+0,7%) arrivando al totale di 16'680, dato che corrisponde a 2'536 persone in meno (-13,2%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il numero dei disoccupati di 50 anni e più è dal canto suo aumentato di 2'716 persone (+7,4%), attestandosi a 39'306. In confronto a dicembre 2016 ciò corrisponde a una diminuzione di 1'353 persone (-3,3%).

Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate erano 212'018, 7’877 in più rispetto al mese precedente e 11'395 (-5,1%) in meno rispetto a dodici mesi prima. Al contempo il numero dei posti vacanti annunciati presso gli URC è diminuito di 1'290 raggiungendo 10'704 unità.

Disoccupati in calo nel 2017

In generale, nel 2017 la disoccupazione in Svizzera è risultata in calo rispetto all'anno precedente, sottolinea la SECO. Il numero di disoccupati medio si attesta a 143'142 persone, ovvero 6'175 o il 4,1% in meno rispetto al 2016. Il tasso medio è del 3,2%, pari ad una riduzione di 0,1 punti percentuali. Stando a Boris Zürcher, direttore della Divisione lavoro presso la SECO, "dieci anni dopo la crisi finanziaria il mercato del lavoro si presenta di nuovo in buone condizioni".

Nel primo semestre il numero dei disoccupati è fortemente sceso, di oltre 30'800 unità, mentre nella seconda metà dell'anno le cifre mensili sui disoccupati sono rimaste ferme fino al termine di ottobre, a parte un moderato picco tra i giovani che si osserva regolarmente ogni anno ad agosto, al termine delle formazioni. A novembre, e soprattutto a dicembre, il numero dei disoccupati è salito esclusivamente per via degli effetti stagionali. Senza tale effetto il mese scorso vi è perfino stato una contrazione, ha spiegato Zürcher davanti ai media a Berna. "La tendenza è giusta. Il calo della disoccupazione è proseguito anche in dicembre".

Il tasso di disoccupazione giovanile si situa a 0,3 punti percentuali in meno rispetto all'anno passato, scendendo a un valore medio annuale del 3,1%, quello dei lavoratori dai 50 anni in su è invece rimasto invariato con una media annuale del 2,8%.

Il numero di persone in cerca d'impiego si è ridotto di oltre 33'000 unità e a fine anno risulta segnatamente inferiore rispetto all'inizio del 2017. Nella media annuale risultano 206'148 persone in cerca d'impiego, un calo pari a 4'949 unità rispetto alla media dell'anno precedente.

(Ats)