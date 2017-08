Disoccupazione stabile in Svizzera

Dopo cinque mesi di calo, il tasso si attesta al 3%. In Ticino a luglio i senza lavoro erano 4'982, 87 in meno rispetto all'anno scorso.

Alla fine di luglio in Svizzera erano iscritti 133’926 disoccupati presso gli Uffici regionali di collocamento (URC), ossia 323 in più (+0,2%) rispetto al mese precedente, secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In Ticino erano 4'982, ossia 109 in meno (-2,1%) rispetto a giugno e 87 in meno (-1,7%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel canton Grigioni alla fine dello scorso mese si registravano 1'084 disoccupati iscritti presso gli URC, ossia 189 in meno (-14,8%) su base mensile e 285 in meno (-20,8%) su base annua, si legge in un comunicato odierno della SECO.

In Svizzera, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,0%. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di senza lavoro è calato di 5’384 unità (-3,9%).

Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è aumentato di 1'555 unità (+11,0%) arrivando al totale di 15'663, ciò corrisponde però a 1'444 persone in meno (-8,4%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I disoccupati di 50 anni si sono ridotti 467 unità (-1,3%), attestandosi a 35'755. Su base annua ciò corrisponde a una diminuzione di 324 persone (-0,9%).

Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate alla fine dello scorso mese erano 195'223, ossia 1'673 in meno su base mensile e 4'124 (-2,1%) in meno su base annua.

Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli URC è diminuito di 214 raggiungendo 12'206 unità. Nel mese di maggio sono state interessate dal lavoro ridotto 3'876 persone, ovvero 144 in meno (-3,6%) rispetto al mese precedente. Il numero delle aziende colpite è sceso di 70 unità (-15,3%), attestandosi a 389. L'ammontare delle ore di lavoro perse è aumentato di 913 (+0,4%), portandosi a 204’779 ore. Nel corrispondente periodo dell'anno precedente (maggio 2016) erano state registrate 335'884 ore perse, ripartite su 6'413 persone in 623 aziende, ricorda la SECO.

Secondo i dati provvisori forniti dalle casse di disoccupazione, nel corso del mese di maggio 2017, 3'704 persone hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

(Ats)