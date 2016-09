Diversi incidenti per i centauri

Durante il fine settimana appena passato sulle strade grigionesi si sono verificati vari incidenti che hanno coinvolto motociclisti. In genere i sinistri non hanno avuto gravi conseguenze per la salute dei centauri, indica una nota odierna della polizia cantonale retica.

Parecchie le cadute a Campocologno, la località poschiavina al confine con l'Italia. La nota spiega che i centauri qui sono scivolati sui binari della Ferrovia retica. Le cadute sono state favorite dal manto stradale bagnato.

È proprio in queste circostanze che si è verificato l'incidente con le conseguenze più gravi: un motociclista di 53 anni proveniente della Germania ha riportato lesioni "medio-gravi", scrive la polizia.

Ha invece avuto conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto venerdì in Val Monastero, dove un centauro ha perso la vita (vedi articoli correlati).

