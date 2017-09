Domenica di votazioni

C’è tempo fino a mezzogiorno per esprimersi sull’iscrizione della sicurezza alimentare nella Costituzione e sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

C’è ancora tempo fino a mezzogiorno, presso gli uffici elettorali, per votare sui due quesiti referendari federali. Ovvero: l’iscrizione della sicurezza alimentare nella Costituzione federale e la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Il decreto federale sulla sicurezza alimentare implica verrebbe approvato solo con un “sì” da parte della maggioranza del popolo, ma anche da parte di quella dei cantoni. Per quanto concerne la riforma pensionistica, questa si articola in due distinti oggetti: il decreto sul finanziamento supplementare dell’AVS tramite un aumento dell’IVA (per il quale si richiede la doppia maggioranza) e la legge di riforma, per la cui entrata in vigore è invece sufficiente l’approvazione da parte della maggioranza del popolo. La riforma entrerà in vigore, soltanto se entrambi gli oggetti saranno approvati.

Ricordiamo che in Ticino si vota anche su due oggetti di natura cantonale: il controprogetto all’iniziativa popolare “Uno per tutti, tutti per uno” (che si configura come una modifica alla costituzione del cantone) e la modifica della legge sulla scuola relativa all’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.

Referendum cantonali pure Zurigo (fra i temi vi è in particolare la soppressione dell’aiuto sociale ai rifugiati che non hanno ottenuto asilo, ma che rimangono ammessi provvisoriamente in Svizzera per impossibilità di rimpatrio. Nel Canton Lucerna si vota, invece, su un’iniziativa che chiede la soppressione di una lingua straniera nei programmi del ciclo scolastico primario. E ancora: a Ginevra si vota su un ridimensionamento del numero delle firme richieste a livello cantonale in funzione della democrazia diretta. Tre oggetti in discussione nel Canton Neuchâtel: la creazione di una circoscrizione elettorale unica; un nuovo palazzo di giustizia a La Chaux-de-Fonds (che comprenderebbe sia il tribunale di prima istanza, che il Ministero pubblico); un rinvio della prevista armonizzazione della ridistribuzione delle ritenute fiscali versate dai frontalieri. Nel canton Uri i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla costruzione di un nuovo ospedale cantonale. . Infine, alle urne anche a Basilea Campagna (su ben 5 temi di natura cantonale, tra i quali il riassetto nella gestione delle finanze pubbliche).

A livello comunale, per quanto concerne la Svizera italiana, ad Acquarossa si vota su un credito di 3,5 milioni di franchi per la costruzione dello stabile della futura casa comunale. A Faido il popolo deve pronunciarsi su un'iniziativa volta a portare da 7 a 5 il numero dei municipali e da 33 a 25 quello dei consiglieri comunali.

(Red)