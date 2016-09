Donare organi: parliamone

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in partenariato con Swisstransplant ha avviato la nuova campagna “Parliamone” per incoraggiare la popolazione ad affrontare il delicato tema della donazione di organi. Attualmente in Svizzera circa 1.500 persone attendono di ricevere un organo donato e la lista di attesa si allunga con il trascorrere degli anni.

Nonostante la maggioranza degli svizzeri – ben otto su dieci – sia favorevole alla donazione di organi, sono pochi coloro che informano i congiunti della propria volontà. Pertanto nella metà dei casi la famiglia, in una situazione di lutto, non dà il consenso al prelievo. L’anno scorso il Parlamento ha sì deciso di rafforzare l’informazione al pubblico, ma ha respinto l’idea di trasformare ogni singolo individuo in un potenziale donatore. Da qui l’idea della campagna volta a spingere la popolazione ad affrontare il problema ed esprimersi infine sulla volontà o meno di diventare donatori.

Immancabile la diffusione di un opuscolo che dovrebbe agevolare la presa di decisione. Quest’ultimo conterà una tessera del donatore in cui il singolo potrà indicare se intende o meno donare i propri organi una volta trapassato. Mediante questa carta si potranno specificare anche quali organi si è disposti a cedere e designare una persona di fiducia che dovrà decidere in ultima istanza. Per facilitare il compito dei familiari, sovente ignari della volontà del parente, la carta di donatore è stata concepita in doppio, allo scopo di informare per tempo anche le persone più vicine In assenza di un documento scritto, spetta ai parenti indicare la volontà del defunto, espressa oppure presunta. Senza carta né familiari, il prelievo di organi è vietato.

In linea di principio, chiunque può diventare donatore di organi, purché non sia malato di tumore, soffra della malattia di Creutzfeldt-Jakob oppure di una setticemia incurabile. L’aspetto determinante è lo stato di salute e il buon funzionamento degli organi. In Svizzera è proibita la vendita di organi come anche indicare un potenziale ricevente. I parenti, in caso di prelievo e trapianto, vengono tenuti all’oscuro sull’identità del ricevente.

Dal 2014 al 2015 il numero di donatori è passato da 14,4 a 17,4 persone per milione di abitanti. Tuttavia la tendenza nel 2016 è nettamente al ribasso; nel primo semestre il numero di donatori si è ridotto a 11,7 persone per milione di abitanti. La Confederazione si è posta l’obiettivo di raggiungere i 20 donatori per milione di abitanti entro il 2018. A tal scopo nel 2013 il Consiglio federale ha avviato il piano d’azione «Più organi per i trapianti» di cui fa parte la presente campagna. Questa operazione a vasto raggio mira a realizzare e coordinare le diverse misure suscettibili di aumentare il numero dei donatori. La Confederazione può appoggiarsi sugli attori principali del settore e sui Cantoni, che occupano una posizione decisiva per coordinare le attività negli ospedali.

La campagna, che si svilupperà su 4 anni con un budget di 1,65 milioni di franchi, si avvarrà di spot pubblicitari, cartelloni e annunci nei giornali. Non mancheranno incursioni sul web e nei social media. Lo spot aggrega un sottile humor a situazioni assurde per sdrammatizzare questo tema sensibile. Il pubblico può trovare maggiori informazioni sul sito web www.vivere-condividere.ch.

(LJ)