Doppio anniversario per il Ballenberg

Si celebrano i 50 anni di vita della Fondazione e i 40 dall'apertura del museo. La prima manifestazione è prevista in aprile, mentre in giugno vi sarà spazio anche per il Ticino.

Il museo a cielo aperto Ballenberg, situato a Hofstetten bei Brienz (BE), festeggia un doppio anniversario: i 50 anni di vita della Fondazione e i 40 dall'apertura del museo. Diverse manifestazioni sono previste, inclusa una collaborazione con il comune di Novazzano, che ha donato l'osteria "La Pobbia".

La prima manifestazione è prevista ad aprile, con l'esibizione del batterista Julian Sartorius, si legge in un comunicato odierno della direzione del museo. In maggio si parlerà di biodiversità e ci sarà la visita del consigliere federale Johann Schneider-Ammann.

In giugno spazio invece per un po' di Ticino: in collaborazione con Novazzano, verrà allestita un'esposizione di un collettivo di artisti. La cooperazione non è casuale, visto che l'edificio più grande del museo proviene proprio dal comune ticinese. Numerosi altri eventi si terranno durante l'estate.

Attualmente sui terreni del museo sono presenti 109 edifici storici. Quando ha aperto i battenti nel 1978 erano 16. All'inizio dello scorso ottobre la direzione ha annunciato il 10milionesimo visitatore. Ultimamente il bilancio è risultato però deficitario a causa del calo dell'affluenza. In compenso, lo scorso dicembre il Canton Berna ha annunciato un aumento delle sovvenzioni.

(Red/Ats)