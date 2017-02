Dramma al White Turf, cavallo soppresso

Un incidente si è verificato oggi al "White Turf" di St. Moritz, nel Canton Grigioni, competizione che abbina equitazione e sci. Un fantino è caduto dalla sella a un centinaio di metri dall'arrivo ed è stato trasportato all'ospedale della Rega. Il suo cavallo è stato soppresso. Due altri animali sono rimasti feriti. La corsa si svolge sul lago gelato e innevato. Il cavallo in questione è sprofondato nella coltre nevosa, di solito compatta, rilevano gli organizzatori in una nota, aggiungendo che in quel punto c'erano infiltrazioni di acqua. Per questo motivo il Ministero pubblico grigionese ha aperto un'inchiesta. Non potendo determinare le condizioni del resto del ghiaccio, spesso 70 centimetri, la corsa è stata annullata, in presenza di 10 mila spettatori.

(RED)