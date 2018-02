Due 13enni ticinesi investiti a Disentits

Si trovavano a Disentis in settimana bianca i 13enni ticinesi investiti ieri sera attorno alle 21.30 da un’auto fuori controllo. Il gruppetto stava camminando sul marciapiede lungo la Oberalpstrasse, quando è sopraggiunta l’auto guidata da un 32enne grigionese. L’uomo alla guida ha perso il controllo della vettura in una curva a sinistra nei pressi del Centro sportivo, invadendo la corsia opposta e finendo sul marciapiede travolgendo due dei cinque ragazzi. Uno a riportato la rottura di entrambe le gambe, mentre una coetanea si è procurata ferite più leggere. Ambedue sono stati trasportati all’ospedale di Ilanz. Una terza adolescente si è ferita nel tentativo di evitare l’impatto ed è stata curata sul posto.

Il conducente del veicolo è risultato sotto l’effetto dell’alcool, e sul posto gli sono state immediatamente ritirate auto e patente.

Il messaggio di Bertoli

Anche Manuele Bertoli si è espresso in merito alla vicenda, con un lungo post su Facebook. "Ieri sera alcuni ragazzi di scuola media che si trovavano in gita scolastica sono stati investiti da un automobilista che pare stesse guidando sotto l’influsso dell’alcool. Esprimo tutta la mia solidarietà ai ragazzi coinvolti e ai loro cari e ringrazio sentitamente i docenti accompagnatori per la professionalità dimostrata nella gestione di questa difficile situazione, che è ora sotto controllo. Fortunatamente questo incidente non ha avuto esiti irreversibilmente tragici, ma è deplorevole, assurdo e per me incomprensibile che sia necessario continuare a ribadire che non è tollerabile mettersi al volante senza essere nelle condizioni di guidare. Forse questo video tratto dalla campagna di prevenzione congiunta di cui fa parte anche la nostra Polizia cantonale contribuirà a far passare il messaggio".

(Red)