Due incidenti mortali in montagna

Un escursionista tedesco di 29 anni è rimasto ucciso ieri sulle montagne della regione del Säntis, nel canton San Gallo, dopo essere stato colpito da una scarica di sassi ed essere precipitato per circa 300 metri.

L'uomo, residente nel canton Zurigo, stava effettuando un'escursione nella zona del Nadliger, una cresta montuosa a sudest del Säntis, in compagnia di un amico di Wilhaus (SG), comune sul cui territorio è avvenuta la disgrazia.

Secondo la testimonianza compagno, riferita dalla Polizia cantonale in una nota, la scarica di sassi è stata verosimilmente causata da uno stambecco che i due avevano appena osservato sopra di loro. Alcune pietre hanno colpito il 29enne tedesco, causandone la caduta. Il suo corpo senza vita è stato recuperato circa 300 metri a valle da un elicottero della Rega. Il suo compagno ha ricevuto assistenza psicologica.

Il secondo fatale incidente è costato la vita a un escursionista di 54 anni, che è morto ieri pomeriggio in seguito a una brutta caduta a Kaltbrunn (SG), nella regione della piana della Linth, tra il lago di Zurigo e il Walensee.

Lo comunica oggi la polizia sangallese in una nota. L’uomo era partito verso le 13.30 per fare una passeggiata con il suo cane. Quando i famigliari, quattro ore più tardi, hanno visto solo l’animale fare ritorno a casa hanno allertato i soccorsi. Il corpo del malcapitato è stato trovato verso le 20 da due agenti di polizia nel letto di un ruscello. Dai primi accertamenti sembra che l’escursionista abbia perso l’equilibrio in un punto ostico di un sentiero e sia precipitato per circa 40 metri. I pompieri hanno faticato a recuperare il corpo, che si trovava in una zona molto impervia.

