Due sciescursionisti travolti da una valanga

I due uomini, di nazionalità tedesca e di 48 e 51 anni, si sono salvati grazie agli airbag; stavano salendo da Bernina Suot verso Las Collinas, in Engadina.

Due sciescursionisti tedeschi sono stati travolti da una valanga oggi poco prima di mezzogiorno in territorio di Pontresina, in Engadina. Fortunatamente, grazie agli airbag, i due hanno potuto salvarsi. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

I due sciescursionisti, di 48 e 51 anni, stavano salendo da Bernina Suot verso Las Collinas quando sono stati investiti dalla slavina. Uno di loro ha subito escoriazioni ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Samedan per un controllo.

Sul posto sono accorsi due conduttori di cani da valanga, tre membri del Club alpino svizzero sezione Bernina, due pattugliatori della stazione di soccorso di Diavolezza, nonché un elicottero di Heli Bernina e uno della Rega.

(Ats)