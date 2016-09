Dumping, cantieri fermi in Vallese

Come già accade a Ginevra, in futuro anche l'Autorità di controllo vallesana potrà bloccare i cantieri dove si pratica il dumping salariale e il lavoro nero.

L'autorità vallesana di controllo potrà bloccare, come a Ginevra, i cantieri nei quali sono praticati il dumping salariale e il lavoro nero. La maggioranza dei membri del Gran consiglio - 91 voti contro 26 - ha approvato oggi una mozione in tal senso proposta dal PPD.

Secondo i suoi autori, le autorità non dispongono attualmente in Vallese di misure dissuasive in grado di contrastare un fenomeno in crescente aumento.

La soluzione adottata oggi si ispira a quella praticata a Ginevra, dove l'autorità di controllo può decretare l'arresto immediato dei cantieri nei quali il 20% dei lavoratori non è sottoposto alle disposizioni legali in vigore.

Due deputati UDC hanno emesso riserve in merito al carattere collettivo della sanzione e alle sue ricadute negative sulle altre imprese. L'esperienza dimostra tuttavia che l'arresto dei lavori è molto breve e non dura spesso più di un giorno, ha risposto il deputato PPD Stéphane Veya.

(Ats)