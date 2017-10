Dura condanna a un antifascista svizzero

Il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato sei attivisti di estrema sinistra per l'incendio di un'automobile della polizia avvenuto nel maggio 2016 nella capitale francese. La pena più pesante, sette anni da scontare, è stata inflitta in contumacia a un 28enne con domicilio in Svizzera e attualmente latitante: il giovane era accusato di aver lanciato un bengala all'interno della vettura.

Sei altre persone implicate nell'attacco avvenuto a margine di una manifestazione sono state condannate a pene varianti da tre a cinque anni, sempre non sospesi. Il processo si è svolto in un clima di grande tensione: all'esterno del tribunale decine di persone hanno scandito slogan contro le forze dell'ordine.

L'accusato maggiormente sotto i riflettori dei media è stato, pronipote dello scrittore Georges Bernanos (1888-1948): lo studente di sociologia di 23 anni nel corso del processo è assurto a figura di primo piano del movimento che si definisce antifascista.

