È l'anguilla il pesce del 2018

L'anguilla è il pesce dell'anno 2018. A designarlo è stata la Federazione svizzera di pesca (FSP). Un tempo uno dei principali animali che popolavano i corsi d'acqua svizzeri, l'anguilla si è fatta rara a causa delle installazioni per la produzione dell'energia idroelettrica nei fiumi Ticino, Reno e Rodano. In una nota, la FSP rivendica quindi la costruzione di passaggi per pesci in prossimità degli sbarramenti fluviali.

L'anguilla, che non si riproduce in cattività, è registrata come "In pericolo critico" dalla Lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, che è il gradino immediatamente precedente l'estinzione.

Si tratta di una specie autoctona e In Ticino è presente nel Verbano e nel Ceresio e nel fiume Tresa e in alcuni corsi d'acqua di pianura.

(Red/Ats)