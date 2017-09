È stata una notte tranquilla per Bondo

Gli esperti non hanno registrato nuove colate detritiche. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per oggi, sabato, è di fondamentale importanza.

Nonostante precipitazioni sparse, la situazione nella notte a Bondo è rimasta tranquilla. Gli esperti del Canton Grigioni non hanno registrato nuove colate detritiche. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per oggi, sabato, è di fondamentale importanza per il proseguimento dei lavori nel bacino di ritenzione riempito di detriti.

Dopo una giornata di lavori di ripristino e sgombero, a mezzanotte la strada del Maloja è stata riaperta dal ufficio tecnico cantonale. La Val Bregaglia è quindi nuovamente raggiungibile dall'Engadina.

Resta bloccata la strada per l'Italia. La vecchia strada cantonale nei pressi della frazione di Spino è parzialmente ricoperta da quasi un metro di fango.

(Red)