Ecco la nuova banconota da 10 franchi

(LE FOTO) Essa sarà messa in circolazione mercoledì prossimo, il 18 ottobre 2017. Come nel caso del 20.- e 50.-, sarà più piccola, ma sempre di colore giallo.

Sfoglia la gallery

La Banca nazionale svizzera darà inizio all’emissione della nuova banconota da 10 franchi mercoledì prossimo, il 18 ottobre 2017. Essa è la terza, dopo quelle da 50 e da 20 franchi, delle sei banconote della nuova serie. Fino a nuovo avviso le attuali banconote dell'ittava serie continueranno a valere come mezzo di pagamento legale.

Le caratteristiche

Il tema della nuova serie è "La Svizzera nei suoi molteplici aspetti": ogni biglietto presenta un aspetto tipico del nostro Paese, illustrato mediante diversi elementi grafici. La banconota da 10 franchi, il cui elemento principale è il tempo cronologico, mostra la capacità organizzativa della Svizzera. I motivi marcanti presenti su tutte le nuove banconote sono la mano e il globo.

I tagli della nona serie sono gli stessi di quella attuale e anche il loro colore predominante rimane invariato. Il nuovo biglietto da 10 franchi continuerà dunque a essere di colore giallo. Cambia invece il formato: le nuove banconote sono più piccole (70 x 123 mm) e quindi più maneggevoli. Esse si contraddistinguono per l’innovativa combinazione di complesse caratteristiche di sicurezza con una veste grafica sofisticata e garantiscono un’elevata sicurezza anticontraffazione.

In arrivo anche quella da 200 franchi

La prossima banconota sarà quella da 200 franchi, che sarà emessa nell’autunno del 2018. Gli ultimi due tagli della nuova serie, le banconote da 1000 e da 100 franchi, saranno messi in circolazione nel corso del 2019. Di volta in volta la Banca nazionale comunicherà per tempo la data esatta.

(Red)