Economiesuisse critica Burkhalter

Il nuovo ministro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dovrà prestare maggiore attenzione all'economia, ha rilevato il presidente di economiesuisse Heinz Karrer, precisando che la strategia europea del Consiglio federale ha fallito e criticando il ministro Didier Burkhalter. In particolare, Karrer accusa il governo di aver fornito scarse informazioni in merito ai negoziati sull'accordo quadro con l'Unione europea (Ue), provocando delle speculazioni. La situazione ha portato a una fase di stallo, ha detto in un'intervista pubblicata oggi sui giornali svizzero tedeschi "Luzerner Zeitung" e "St. Galler Tagblatt".

Karrer auspica che il nuovo Consiglio federale proceda a un esame in autunno e prenda una nuova direzione in merito a questo dossier: il governo deve avere il coraggio di dire all'Ue che il percorso scelto non conduce all'obiettivo desiderato, rileva il presidente di economiesuisse, che non risparmia critiche al consigliere federale Didier Burkhalkter.

Secondo Karrer, dopo le prese di posizione iniziali, Burkhalter e il segretario di Stato Yves Rossier non hanno più realmente coinvolto la piazza economica nei negoziati con l'Ue, contrariamente a quanto era avvenuto nelle discussioni legate ai bilaterali I e II e per l'accordo di libero scambio. "Noi ci auguriamo che il nuovo Consiglio federale conduca un dialogo intenso con l'economia in parallelo alle trattative che intraprende", sottolinea Karrer. Il Governo deve trovare una soluzione negoziata che il parlamento e i cittadini possano veramente sostenere. L'organizzazione economica è favorevole, in linea di massima, a un accordo quadro con Bruxelles. L'influenza della Corte di giustizia dell'Ue in Svizzera deve però essere strettamente limitata, ossia solamente ai casi legati ai diritti del mercato unico europeo.

Economiesuisse esige inoltre una clausola della nazione più favorita (CNPF). Se l'Unione europea offre delle migliori condizioni a un Stato terzo, ad esempio la Gran Bretagna, anche la Svizzera dovrebbe approfittarne in egual misura.

(Ats)