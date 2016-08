Elicottero cade in Vallese, nessun ferito

Un elicottero di Air-Glaciers è precitato oggi intorno alle 07:30 a Salvan, in Vallese. Nessuno è rimasto ferito, informa un comunicato odierno della polizia.

L'incidente si è verificato nei pressi del cantiere di Nant de Drance, dove è in corso la costruzione di una centrale idroelettrica sotterranea fra i laghi artificiali di Emosson e Vieux Emosson.

Mentre il pilota stava effettuando una manovra per far scendere degli operai nelle gole di Salvan, le pale del rotore hanno urtato una parete rocciosa facendo precipitare l'elicottero per una decina di metri. Gli occupanti sono stati recuperati da un altro aeromobile. Sul caso è stata aperta un indagine in collaborazione con il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

(ATs)