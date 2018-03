Emissioni di inquinanti organici da ridurre

Adottato dal Nazionale un emendamento in tal senso al protocollo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite su queste sostanze altamente tossiche.

La Svizzera deve impegnarsi a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti. Il Consiglio nazionale ha adottato oggi - con 150 voti a 8 - un emendamento in tal senso al protocollo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) su queste sostanze altamente tossiche. Il dossier va agli Stati.

Il documento, aggiornato allo stato della scienza e della tecnica, disciplina i cosiddetti POP (dall'inglese persistent organic pollutants), ovvero prodotti chimici particolarmente nocivi, che rimangono nell'ambiente per generazioni e sono una minaccia per l'uomo e l'ambiente, ha ricordato la consigliera federale Doris Leuthard.

Quattordici Stati hanno già ratificato il protocollo e altri hanno annunciato la volontà di farlo. L'emendamento non comporta oneri supplementari per l'economia e nemmeno obblighi sul piano finanziario o in termini di risorse umane da parte della Confederazione e dei Cantoni.

(Ats)