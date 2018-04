Emmental? No, mozzarella

Nel 2017 la produzione lattiera è stata in linea con quella degli anni scorsi: viaggio allo scoperta di curiosità e sorprese in una filiera economica tra le più importanti del settore primario.

di Andrea Bertagni

Nel 2017 la produzione lattiera svizzera è stata di 3,4 tonnellate, (in linea con quella degli anni scorsi), di cui il 43% è stata trasformata in formaggio. A riferirlo nel suo rapporto annuale è la Federazione dei produttori di latte svizzeri che domani, mercoledì 18 aprile, si riunirà in assemblea a Berna. Particolare non trascurabile, nel 2017, rispetto all’anno precedente, per il formaggio sono aumentate sia le esportazioni (+2,0 %; 71.592 tonnellate), sia le importazioni (+4,2 %; 60.634 tonnellate).

Più “performance”

Saltano all’occhio pure il numero di produttori, fermi a circa 20.000, diminuito del 3,7% rispetto al 2016 (nel 1995 erano 44.360!), così come quello delle mucche produttrici di latte, in picchiata dal 2008, quando erano circa 580.000, mentre l’anno scorso sono state poco più di 520.000. Interessante notare, come dal 2000 a oggi, il numero di produttori di latte è diminuito del 47%, mentre la produzione media (sempre di latte) è aumentata del 108%. Un dato spiegabile con il miglioramento della performance “lattiera”.

Già, ma qual è stato il formaggio più prodotto nel nostro Paese nel 2017. Per rispondere a questa domanda, bisogna fare ancora capo alle cifre della Federazione dei produttori di latte svizzeri.

Gruyère AOP medaglia d’oro

Ebbene, in cima alla graduatoria svetta il Gruyère AOP, “sfornato” in 28.754 tonnellate. A sorprendere è il formaggio sul secondo gradino del podio. Con circa 23.000 tonnellate, non sono l’Emmentaler o il Tilsiter i “caci” tra i più prodotti in Svizzera, bensì l’italica mozzarella. L’Emmentaler, prodotto in 18.400 tonnellate nel 2017, riguadagna comunque la medaglia di bronzo, dopo che nel 2016 il posto gli era stato “scippato” dal Quark, finito ora fuori dal podio. E il Tilsiter e lo Sbrinz (tanto per fare due nomi di formaggi molto conosciuti)? Il primo è ottavo in graduatoria, mentre lo Sbrinz solo 14esimo. All’ultimo posto troviamo invece il Vacherin Mont d’Or.

Capra e pecora? No, grazie

Non occupano invece alcun posto in classifica i “caci” ottenuti solamente con il latte di capra e di sola pecora che, insieme, rappresentano soltanto lo 0,7% della produzione svizzera. Non meno importante, a questo punto, è il dato secondo il quale sono 5 i formaggi che da soli coprono più della metà della produzione: ci stiamo riferendo a Gruyére, mozzarella, Emmentaler, Quark e Raclette.

Un popolo che ama il burro

Non solo formaggio si ricava però dal latte prodotto in Svizzera. Il secondo alimento principale è il burro, che rappresenta il 15% di tutto il latte trasformato. A seguire troviamo il latte da “consumo” (12% del totale), le panne da consumo (8,3%) e lo yogurt (3,4%).