Esce di strada e sfonda una casa

Un automobilista svizzero di 28 anni è uscito di strada questa mattina a Neuenkirch (LU): finito contro una casa unifamigliare ha sfondato il muro e attraversato il bagno dell'abitazione rimanendo leggermente ferito.

Al momento dell'incidente, avvenuto poco prima delle 10.00, nessuno si trovava nella casa, ha comunicato il ministero pubblico lucernese, precisando che una conduttura dell'acqua è stata rotta.

Secondo le informazioni delle autorità, il 28enne non è in possesso al momento di una patente valida. Inoltre in base a un test rapido effettuato avrebbe consumato droghe. Un esame del sangue dovrà appurare di quale stupefacente si tratti. Non si sa a quale velocità l'uomo stesse viaggiando al momento dell'incidente, viene aggiunto.

(Ats)