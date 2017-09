Esce di strada e si capotta

(LE FOTO) L'incidente è avvenuto a Soazza, sull'autostrada A13, verso le 17.30. Il conducente ha perso il controllo della vettura capovolgendosi più volte. Lievi ferite per i passeggeri.

Sfoglia la gallery

Un incidente della circolazione è avvenuto sabato pomeriggio, attorno alle ore 17.30, sull'autostrada A13, direzione sud, in territorio di Soazza.

Stando alle informazioni raccolte il conducente di una Seat immatricolata in Ticino, che circolava con una passeggera a Bordo, per motivi da stabilre ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada capovolgendosi più volte terminando la corsa circa settanta metri più avanti. I due occupanti hanno riportato ferite apparentemente non gravi e sono stati soccorsi dal personale sanitario del SAM (GR) con due ambulanze che dopo le prime cure del caso hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Sul posto anche i pompieri della Bassa ed Alta Mesolcina oltre alla Polizia Cantonale.

(Red)