Esce di strada sulla A2 e centra un palo

Mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 12.45, sull’autostrada A2, all’altezza di Taverne. Stando alle prime informazioni una Mercedes è uscita di strada terminando nella scarpata a lato della careggiata per poi terminare contro un palo della recinzione.

Un’anziana donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale della Croce Verde di Lugano che è intervenuta sul posto. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche al Polizia Cantonale per i rilievi del caso ed il SCSS per il recupero del veicolo accidentato.

(Red)