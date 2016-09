Europa e Svizzera distanti sull'immigrazione

È stato reso pubblico un documento confidenziale in cui emerge la mancanza d'intesa fra Berna e Bruxelles circa l'applicazione dell'iniziativa del 9 febbraio.

L’applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa divide ancora Berna e Bruxelles. Apparentemente l’Unione europea vorrebbe trattare nel quadro di un accordo istituzionale, mentre la Svizzera non intende però considerare un trattato che abbia carattere internazionale.

Questo, per lo meno, è quanto emerge da un documento confidenziale entrato in possesso della SRF (la televisione svizzero-tedesca).

Secondo quanto si può leggere nel rapporto in questione, mancherebbe ancora l’intesa sulle condizioni della clausola di salvaguardia per l’immigrazione di manodopera, come pure sulle misure potenzialmente adottabili da Berna.

Johann Schneider-Ammann incontrerà prossimamente a Zurigo – lunedì 19 settembre – il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

