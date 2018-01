Ex Libris taglia 114 posti di lavoro

Il cambiamento del mercato si rispecchia anche nel fatturato del 2017 di Ex Libris. Le vendite online sono aumentate dell’8%, mentre il giro d’affari nei negozi è diminuito di un terzo negli ultimi tre anni, perdite che non sono potute essere compensate. Per questo motivo il commerciante di libri e videogiochi di Migros è costretto a una ristrutturazione delle proprie filiali, il che si traduce con la chiusura di 43 filiali su 57 e il conseguente licenziamento di 114 persone, come si legge in un comunicato diffuso dall’azienda.

La ristrutturazione è "necessaria per la sopravvivenza e per la salvaguardia di circa 215 impieghi”. Per questo con la commissione del personale e alla Società svizzera degli impiegati del commercio, Ex Libris prevede di attuare un piano sociale, con l’obiettivo di un ricollocamento interno o esterno a Migros.

(Red)