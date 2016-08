F/A-18, non un caso isolato

Sono diversi gli incidenti che hanno coinvolto velivoli militari svizzeri: almeno sei, più o meno gravi, sono avvenuti in meno di vent'anni.

Non si ha ancora nessuna traccia dell’F/A-18 disperso da ieri sul Susten. Ma il probabile incidente è solo l’ultimo di una lista di incovenienti più o meno drammatici che hanno colpito le forze aeree svizzere negli ultimi anni.

L'ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista un Tiger F-5 della Patrouille Suisse, che è precipitato nei pressi della base aerea militare di Leeuwarden, nei Paesi Bassi, il 9 giugno di quest'anno, durante un volo di addestramento in vista di un meeting aereo. Il pilota si è salvato dopo aver azionato il seggiolino eiettabile.

Il 14 ottobre del 2015, sempre un F/A-18 è precipitato nei pressi di Glamondans (Dipartimento francese del Doubs), località una ventina di chilometri a est di Besançon, in una zona che fa parte del settore di addestramento comune franco-svizzero per aerei militari. Anche in questo caso il pilota è riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile poco prima dello schianto, rimanendo ferito.

Il 23 ottobre del 2013 sono invece rimasti uccisi il pilota e il passeggero - un medico - di uno stesso modello di aereo da combattimento, schiantatosi contro una parete di roccia nei pressi di Alpnachstad, nel canton Obvaldo, durante una di virata.

Il precedente incidente fatale risale al 7 aprile del 1998 e ha interessato un altro aviogetto dello stesso tipo, caduto nella regione di Crans-Montana, in Vallese. Sono morti i due occupanti, un 27enne capitano ticinese e un 42enne maggiore basilese che era alla guida dell'apparecchio. L'inchiesta ha attribuito l'incidente a un "disorientamento spaziale del pilota".

Nel luglio dello stesso anno, un altro F/A-18 aveva toccato in volo un Mirage III RS da ricognizione. I velivoli erano poi atterrati senza difficoltà all'aeroporto di Payerne.

L'aereo da combattimento F/A-18 Hornet è in dotazione dell'aviazione militare elvetica dal 1997. Nel 1998 era stato scelto per la possibile lunga durata di utilizzo. Berna aveva ordinato 34 apparecchi al produttore americano McDonnell Douglas, 26 monoposto e 8 biposto.Senza contare l’aereo disperso, sono 4 gli incidenti che si sono verificati (l’11,8% della flotta). Nella maggior parte dei casi all’origine dello schianto c’è stato un errore umano.

Percentuali più alte di incidenti (in rapporto con il numero di velivoli che componevano la flotta) si sono registrati con altri velivoli che in passato erano utilizzati dalle forze aeree: 10 incidenti con il Mirage III (16,4% della flotta attiva dal 1966 al 2003); 28 con l’Hunter F Mk. 58 (17,5% della flotta attiva dal 1958 al 1994); 50 incidenti con il DH-112 Venom (20% della flotta attiva dal 1954-1983); 29 incidenti con il DH-100 Vampire (16,6% della flotta attiva dal 1949 al 1990).

(Red/ATS)