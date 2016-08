F/A-18, si attende per la sorte del pilota

Ancora non si sa nulla del pilota del jet scomparso ieri pomeriggio nei pressi del Passo del Susten. Le condizioni meteo rendono difficili le ricerche.

Bisognerà attendere la 10.00 di stamane per avere altre informazioni sulla sorte del pilota militare il cui velivolo, un F/A-18, è dato per disperso da ieri pomeriggio nella zona del Susten.

Il luogo dell'incidente è difficilmente accessibile, ha reso noto ieri sera il Dipartimento federale della difesa (DDPS). La ricerca è stata inoltre resa difficoltosa dal buio e dalle condizioni meteorologiche. I mezzi delle Forze aeree e gli specialisti dell'esercito nonché la Guardia aerea di soccorso sono impiegati o pronti ad effettuare la localizzazione e il recupero.

Il DDPS così ricostruisce l'accaduto: alle 16.05 di ieri le Forze aeree hanno perso il contatto con uno dei loro F/A-18. L'aereo in questione è decollato alle 16.01 dall'aerodromo militare di Meiringen quale secondo velivolo conformemente alle regole del volo strumentale nell'ambito di un volo d'allenamento, 15 secondi dopo.

Il pilota ha risposto normalmente a una prima chiamata via radio della centrale, ma non ha più risposto a una seconda chiamata e da quel momento è considerato disperso.

Il presunto luogo dell'incidente si situa nel settore del Passo del Susten ed è difficilmente accessibile. Nel pomeriggio due elicotteri della Guardia aerea di soccorso e un Super Puma delle Forze aeree hanno dato inizio alle ricerche che hanno tuttavia dovuto sospendere a causa delle condizioni meteorologiche.

Oggi fino alle 12.00 presso l'aerodromo di Meringen non vi saranno movimenti di volo con jet. I familiari del pilota vengono tenuti al corrente e sono assistiti da un team dell'esercito.

(Ats)

