Famiglia Gemmo per il momento unita

È scaduto oggi, 30 giugno il termine per la partenza di due dei cinque figli della famiglia Gemmo. I due giovani ormai maggiorenni sarebbero dovuti partire oggi per la Grecia, nazione in cui avevano fatto la prima registrazione e da cui avrebbero dovuto riprendere il loro percorso d'accoglienza in Europa. Il viaggio della famiglia Gemmo era poi continuato attraverso Turchia, Italia e Germania, fin quando un anno fa circa sono giunti in Ticino.

Il Consiglio di Stato ha deciso di attedere una risposta della Segreteria di Stato della Migrazione, SEM, prima di procedere al contestato rinvio, come riporta il sito della RSI. Il Governo ticinese in una lettera alla SEM sottolineava l'importanza di mantenere unita la famiglia.

La solidarietà nei confronti della famiglia curdo-siriana è nata grazie all'appello e sostegno della 4C del Liceo Lugano 1, che ha conosciuto i ragazzi durante un volontariato presso il centro della Croce Rossa a Paradiso. La sollecitazione della classe è sbocciata infine in un'interrogazione parlamentare sostenuta da quattro parlamentari PPD. Inoltre la 4C aveva raccolto ben 1'500 firme a sostegno della famiglia Gemmo, che erano state consegnate qualche giorno fa a Bellinzona.

(Red)