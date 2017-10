Fattoria distrutta dalle fiamme

Una vecchia fattoria con annesso fienile è stata distrutta dalle fiamme ieri in tarda serata a Frauenfeld, in Turgovia. Non si contano feriti, ma i danni ammontano a svariate centinaia di migliaia di franchi.

Lo indica la polizia cantonale in una nota diramata oggi. Per spegnere l'incendio, le cui cause non sono ancora note, sono intervenuti 60 pompieri.

(Ats)