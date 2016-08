Ferrovia de San Gottardo più sicura

La ferrovia del San Gottardo tra Gurtnellen e Wassen, nel canton Uri, sarà meglio protetta dalla caduta di massi. In sette posti saranno montate nuove reti di protezione e sistemi di allarme. I lavori, del costo di 2,4 milioni di franchi, dureranno dal prossimo novembre al luglio del 2018.

Il Consiglio di Stato ha deciso una settimana fa che il Canton Uri si assumerà il 5% della spesa, ossia 119'00 franchi, riferisce un comunicato odierno del Dicastero delle costruzioni.

In diversi punti del tratto ferroviario tra Chiasso ed Erstfeld (UR) c'è un'evidente bisogno di interventi, altrimenti gli obiettivi di protezione delle FFS non potranno essere raggiunti, sottolinea la nota odierna.

Lungo la linea in questione avvengono periodicamente frane e cadute di massi. Lo scorso 21 novembre le rocce cadute ad Amsteg-Silenen hanno completamente interrotto la circolazione dei treni per un giorno e mezzo, poi la tratta è rimasta utilizzabile su un solo binario per diversi giorni.

Le FFS investono oltre 50 milioni di franchi all'anno per far fronte ai pericoli naturali. Secondo le ferrovie, nei sinistri del genere sull'asse del San Gottardo finora sono morte due persone: un viaggiatore nel 1951 e un operaio nel 2012.

(Ats)