FFS, abbonamento generale al capolinea?

Per Monika Ribar, presidente del consiglio di amministrazione delle ex regie federali, il modello attuale per calcolare i prezzi dei trasporti pubblici deve essere rivisto.

“Rivoluzione” in casa FFS. Presto infatti il tanto apprezzato abbonamento generale potrebbe sparire, parola della presidente del Consiglio di amministrazione delle ex regie federali Monika Ribar, secondo la quale il modo per calcolare il prezzo degli spostamenti con mezzi pubblici andrà rivisto in futuro.

La decisione delle FFS fa seguito alla strategia del “mobility pricing”, lanciata nelle scorse settimane dal Consiglio federale (vedi correlati), che intende sgravare le arterie principali dal traffico di punta, migliorando il finanziamento alle infrastrutture.

Attualmente un abbonamento generale risulta abbastanza conveniente se usato frequentemente – soprattutto da pendolari, costando 3'655 franchi l’anno.

(Red)

Articoli correlati:

Chi circola nelle ore di punta pagherà di più