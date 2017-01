FFS, niente biglietti per tutta la mattina

Una panne al sistema informatico ha reso impossibile l'acquisto di biglietti presso i distributori automatici così come quelli online.

Per tutta la mattinata i clienti delle FFS non hanno potuto acquistare biglietti ai distributori automatici per diverse destinazioni. Anche l'app delle FFS e la vendita online sono rimaste fuori servizio. I disguidi sono legati al trasferimento di una banca dati effettuato nella notte, ha detto all'ats il portavoce delle FFS Reto Schärli. "I vari sistemi hanno ripreso a funzionare poco dopo mezzogiorno", ha fatto sapere.

La panne ha provocato code ai distributori automatici. Ad essere compromessa è stata in particolare la vendita di abbonamenti e degli Swiss Pass, per i quali i responsabili delle FFS hanno consigliato di recarsi agli sportelli. I disagi sono comunque risultati tutto sommato contenuti, ha aggiunto Schärli. I molti pendolari diretti al lavoro erano infatti in possesso dei regolari abbonamenti e ai viaggiatori è stata data la possibilità di acquistare i biglietti sui treni senza dover pagare supplementi.

(Ats)