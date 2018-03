In fiamme il ponte vecchio di Olten

Il ponte storico di Olten (SO) ha preso fuoco oggi poco prima di mezzogiorno, causando ingenti danni. Il passaggio sopra l'Aare rimarrà chiuso fino a data da definirsi. Nessuno è rimasto ferito.

L'incendio scoppiato sul ponte di legno alle 11:45 ha provocato un denso fumo, ha indicato la polizia cantonale su Twitter. Dopo più di un'ora, i pompieri di Olten e quelli della regione di Untergäu sono riusciti a domare il rogo.

A causa del vento, l'incendio nel primo pomeriggio non era ancora completamente spento, ha sottolineato all'ats Astrid Bucher, portavoce della polizia cantonale di Soletta. Il vento ha reso più difficili i lavori di spegnimento, hanno confermato i pompieri di Olten.

I vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme dal corso d'acqua e da terra. La schiuma caduta sull'Aare durante i lavori non rappresenta un pericolo per le persone né per l'ambiente, rassicura la polizia cantonale. Gli specialisti di quest'ultima hanno aperto un'indagine sulle cause dell'incendio.

Il vecchio ponte, costruito nel 1803, passa sopra l'Aare e collega per i pedoni e i ciclisti la città vecchia con la stazione. Le prime citazioni relative a questo passaggio sopra l'Aare risalgono al 1295.

Negli ultimi anni ci sono stati diversi incendi sul ponte, provocati soprattutto da mozziconi di sigaretta gettati. Un altro rogo era scoppiato sullo stesso ponte nell'agosto del 2012 a causa di un difetto tecnico..

(Ats)