Flesh, tre spagnoli sepolti dalla valanga

Tre morti e due feriti: è questo il bilancio della valanga che sabato pomeriggio si è staccata dalla montagna a Fiesch, in Vallese, secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale. I due feriti, affermano le autorità, sono stati ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Tutte le vittime sarebbero di nazionalità spagnola. I sopravvissuti sono stati liberati dalla neve nella tarda serata di sabato e trasportati all'ospedale in elicottero, mentre i corpi senza vita, individuati sempre nel corso della sera, sono stati recuperati domenica verso mezzogiorno.

Il gruppo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato investito dalla colata di neve a una quota di 2'450 metri mentre cercava di raggiungere Fiescheralp con gli sci.