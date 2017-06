"Flower Power" svizzero a Expo 2017

Svelato oggi, martedì, il Padiglione svizzero a Expo Astana 2017, che aprirà i battenti il 10 giugno. Expo 2017, dedicata al tema "Energia futura", si svolge ad Astana, capitale del Kazakistan, ed è la prima esposizione universale in Asia centrale. Il Padiglione organizzato da Presenza Svizzera, intitolato "Flower Power", presenterà il lato più innovativo del Paese con una mostra interattiva sull’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la gestione globale delle risorse idriche.

Il Consiglio federale ha approvato il 22 aprile 2015 la partecipazione della Svizzera a Expo Astana 2017 e incaricato il DFAE di organizzarla. Il preventivo per la costruzione e l’esercizio del Padiglione svizzero ammonta a 4,2 milioni di franchi e i lavori preparatori sono stati coordinati da Presenza Svizzera.

Il Padiglione svizzero "Flower Power" presenterà alle visitatrici e ai visitatori una mostra interattiva sul know-how e sulla forza innovativa della Svizzera negli ambiti dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. "Il futuro appartiene alle energie rinnovabili e la Svizzera si è pronunciata in favore di una svolta energetica. Lo slogan “Flower Power” intende simboleggiare la forza della natura e del suo potenziale sotto forma di energie rinnovabili. Per il mondo energetico di domani è fondamentale sfruttare fino in fondo questo potenziale", ha dichiarato l’ambasciatore Nicolas Bideau, capo di Presenza Svizzera.

Il punto saliente della mostra è rappresentato da quattro ambienti tematici situati al centro del Padiglione: la capanna del Monte Rosa, una casa in cui vengono preparati piatti di rösti, una casa dedicata all’acqua e una casa in cui viene presentata l’innovazione svizzera. Il rifugio alpino mostra alle visitatrici e ai visitatori lo spirito pionieristico e d’innovazione svizzero nella tecnica energetica e della costruzione. Prendendo spunto dalla Capanna del Monte Rosa, situata presso il ghiacciaio del Gorner e quasi autosufficiente sotto il profilo energetico, vengono presentati l’efficienza energetica e il grande potenziale del sole quale fornitore di energia. Nella seconda casa, attraverso un divertente show gastronomico in cui si cucineranno porzioni di rösti, saranno illustrate le conseguenze del consumo quotidiano di energia per l’ambiente e si spiegherà come rendere più efficienti e meno dispendiose, sotto il profilo energetico, le attività di ogni giorno. La terza casa, realizzata in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), è dedicata all’acqua, risorsa naturale e fonte di energia. Un filmato evidenzierà gli urgenti problemi legati alle risorse idriche del pianeta e la necessità di una cooperazione internazionale nella gestione globale delle acque. Nella quarta casa, infine, viene messa in luce la forza innovativa della Svizzera attraverso l’esempio del velivolo a propulsione solare «SolarStratos», progettato da Raphäel Domjan, che trasporterà i visitatori nella stratosfera, ai confini dello spazio e della tecnica.

Inoltre, nel padiglione, il gioco «Mission possible» sviluppato dal Politecnico federale di Losanna (PFL) permette ai visitatori di valutare e ottimizzare il proprio consumo energetico attraverso i personaggi di Heidi e di suo nonno Alpöhi.

Nei tre mesi dell’esposizione universale (che durerà fino al 10 settembre) il Padiglione svizzero prevede un’affluenza del 10 per cento del totale dei visitatori, stimato a 5 milioni. Sono già certe le visite di autorità e personalità di spicco provenienti dalla Svizzera: la presidente della Confederazione Doris Leuthard sarà ricevuta nel padiglione l’11 agosto, in occasione della giornata nazionale dedicata alla Svizzera all’Expo Astana 2017. Il consigliere federale Didier Burkhalter visiterà Expo Astana il 19 giugno dopo aver aperto la conferenza «Blue Peace Central Asia» organizzata dalla DSC sul tema della gestione globale delle risorse idriche. Il consigliere Ueli Maurer sarà ospite del Padiglione svizzero nel corso del suo viaggio in Asia centrale. Saranno attesi anche Benoît Revaz, direttore dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), e Mauro Dell’Ambrogio, segretario di Stato della SEFRI. Infine, gli spazi dell’esposizione vedranno anche la partecipazione di Bertrand Piccard, pioniere visionario del volo a propulsione solare.

(Red)