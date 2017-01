Formazione per imam a Berna

L'Università di Berna aprirà dall'estate prossima una formazione continua per guide spirituali musulmane. Il bisogno è particolarmente forte nelle istituzioni sensibili come ospedali, prigioni e centri per richiedenti asilo, indica in un'intervista a Le Temps di oggi Isabelle Noth, professoressa di psicologia delle religioni, presidente della formazione continua.

I corsi - sostiene North - permetteranno alle autorità di conoscere i contenuti delle prediche degli imam nelle prigioni, che attualmente ignorano: il rischio di proselitismo deve essere oggetto di un'attenzione particolare in queste istituzioni. Inoltre aiuteranno i responsabili religiosi a riconoscere segni eventuali di radicalizzazione, precisa Noth.

(Ats)