Forti temporali mettono in ginocchio il Grigioni

Forti temporali si sono abbattuti ieri sera in Grigioni. Ecco nel dettaglio i disagi creati:

Passo Flüela - Verso le 17:28, sul Passo Flüela, all'altezza di Susch, una frana ha invaso la strada rendendola non più percorribile per una 50ina di metri. Una motociclista di passaggio, invece, è stata colpita a una spalla da una roccia ed è finita in ospedale. La strada è rimasta chiusa fino a domenica mattina.

Val S-charl - Alle 20:00 è stata la volta della Val S-charl. Anche qui una frana ha invaso la strada impedendo a 15 veicoli di proseguire il viaggio. Per l'evacuazione delle persone a bordo delle auto si è reso necessario l'intervento di un elicottero della Rega. Durante la notte 13 persone, tra cui due bambini, sono stati recuperati dall'elicottero con il verricello. Altre due persone, invece, hanno trascorso la notte in auto, in una galleria. Al momento ci sono ancora 50 persone nella Val S-charl. Anche loro saranno prelevati con l'elicottero nel corso della giornata. Le strade per la Val S-charl e i vari sentieri sono inaccessibili fino a nuovo avviso.

Domleschg - Poco dopo, alle 20:18, un'enorme quantità di massi è venuta giù massi tra Almens e Scharans. Stando al Servizio Forestale si parla di circa 10/15'000 metri cubi di roccia. Per motivi di sicurezza, nella zona, tutte le strade sono state bloccate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Stampa - La cantonale a Stampa (Bregaglia) è stata invasa dal fango che ha ricoperto il manto stradale per un centinaio di metri. Qui un'auto posteggiata è rimasta leggermente danneggiata, ma fortunatamente non vi sono state conseguenze per gli abitanti della zona.

Zernez - Alle 22 una enorme quantità di materiale ha invaso l'area tra Ova Spin e La Drossa. La strada è rimasta bloccata in più punto. Sul Passo del Forno i detriti hanno raggiunto un parcheggio finendo su un'auto.