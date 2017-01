FOSTRA, le ragioni del "sì" e del "no"

Secondo i favorevoli, il Fondo è indispensabile per migliorare la fluidità stradale; per i contrari è un saccheggio alle casse della Confederazione.

Favorevoli e contrari al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), in votazione il prossimo 12 febbraio, hanno esposto oggi le loro motivazioni del voto.

LE RAGIONI DEL "SÌ"

Per coloro che sostengono il "sì", è "indispensabile" per migliorare la fluidità stradale, portare a termine i progetti negli agglomerati e assicurare i collegamenti con le regioni di montagna. Lo sostiene il Comitato formato da numerose associazioni professionali, organizzazioni politiche ed economiche, secondo cui il FOSTRA gioverebbe all'economia nel suo insieme.

Dotato di 3 miliardi di franchi l'anno, il FOSTRA andrebbe ad aggiungersi al fondo ferroviario accolto dal popolo nel 2014. La Confederazione intende attingervi per sostituire le infrastrutture stradali obsolete. Il fondo è "uno strumento finanziario concepito in modo intelligente, equilibrato e responsabile", ha sottolineato oggi a Berna il presidente centrale del TCS , Peter Goetschi . A suo avviso, il FOSTRA consente di costruire "oggi la mobilità della Svizzera di domani".

Secondo il direttore del Centro padronale romando, Christophe Reymond , il fondo sarebbe "di grande importanza per l'economia della Svizzera occidentale". Gli investimenti in progetti stradali, in particolare nell'Arco lemanico, "contribuirebbero in modo significativo alla prosperità di tutta la Confederazione". Il consigliere agli Stati ( PLR / NW ) nonché presidente di Costruzione svizzera, Hans Wicki , ritiene che "oggi 20'000 ore annue di congestione gravano sui dipendenti delle numerose piccole e medie imprese svizzere". "Migliaia di posti di lavoro dipendono dall'efficienza della rete stradale", ha aggiunto.

Città e montagna

Oltre ai vantaggi per l'economia, il fondo consentirebbe a vari esecutivi cittadini di proseguire i loro progetti d'agglomerato. "Ciò non concerne unicamente le grandi città" - ha ricordato la municipale di Bulle ( FR ), Marie -France Roth Pasquier - "ma tutti i comuni che fanno parte degli agglomerati elvetici". A suo avviso, in caso di "no" il prossimo 12 febbraio "la popolazione delle città e degli agglomerati ne risentirebbe". Per questo motivo, tra gli altri, l'Associazione svizzera dei comuni, raccomanda un "sì" al FOSTRA .

Anche le regioni periferiche e di montagna sostengono il fondo. "Con l'acquisizione di circa 400 km di strade cantonali, queste regioni verranno sgravate dal punto di vista finanziario", ha spiegato Laurent Favre , vicepresidente del Gruppo svizzero per le regioni di montagna. "Il governo federale si occuperà infatti della loro manutenzione e ai cantoni rimarranno così più fondi per la costruzione e la manutenzione di strade di livello inferiore".

Oltre alle associazioni economiche e ai partiti borghesi, il FOSTRA è sostenuto anche da Confederazione, cantoni, città e comuni. Solo il PS e i Verdi si sono finora ufficialmente opposti al progetto, ritenendo che gli automobilisti non contribuiscano abbastanza al suo finanziamento. Diverse sezioni cantonali socialiste ed ecologiste romande raccomandano tuttavia un "sì" al fondo.

LE RAGIONI DEL "NO"

"Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) è un saccheggio alle casse della Confederazione: i soldi - 4,5 miliardi annui - per alimentarlo verranno a mancare altrove". È quanto sostiene invece il Comitato interpartitico, che raccomanda di bocciare il decreto federale in votazione il 12 febbraio. "Il FOSTRA viene presentato come un progetto per la manutenzione delle strade e per migliorare il traffico negli agglomerati. La realtà è un'altra", hanno sottolineato oggi a Berna vari oratori di PS, Verdi e organizzazioni ambientaliste. A loro avviso, "la Svizzera verrà sfigurata da strade di lusso e a scapito di altri importanti compiti statali".

La consigliera nazionale (PS/BE) nonché presidente dell'Associazione traffico e ambiente (ATA), Evi Allemann, ha affermato di non avere "nulla contro un fondo stradale, ma solo se questo viene finanziato in modo equilibrato". Stando alla socialista bernese, "la Svizzera è troppo piccola per delle autostrade a 6 o 8 corsie lungo il suo territorio".

Migliore gestione dell'infrastruttura esistente

La consigliera nazionale Lisa Mazzone (Verdi/GE) ha dal canto suo sottolineato come "la Svizzera debba investire in una nuova e moderna mobilità digitale, sfruttando meglio l'infrastruttura esistente, anziché costruire semplicemente nuove autostrade". "Grazie alle nuove tecnologie digitali, i vari flussi di traffico possono essere meglio gestiti e ripartiti", le ha fatto eco la consigliera nazionale Edith Graf-Lischer (PS/TG). A suo avviso, "a causa del FOSTRA vi è una minaccia sul finanziamento dei trasporti pubblici nelle regioni periferiche".

Secondo gli oppositori, con il nuovo fondo un miliardo di franchi l'anno verranno messi da parte come riserva. In questo modo la Confederazione disporrà di 4,5 miliardi di franchi l'anno per le infrastrutture stradali, "senza sapere dove andranno veramente a finire i soldi". In realtà, "la manutenzione delle strade in Svizzera è di alto livello e quasi nessuno capisce perché le strade vengano allargate in punti dove non ci sono colonne", ha deplorato il consigliere nazionale Philipp Hadorn (PS/SO).

Deturpamento del territorio

Gli ecologisti temono che tra qualche anno i soldi verranno investiti in progetti stradali che deturperanno ancor più il territorio. "Invece di pianificare a tutto spiano mega progetti sotto forma di nuove autostrade, dovremmo concentrarci a risolvere davvero il problema dei trasporti negli agglomerati, dove si concentra il 75% del traffico", ha dichiarato il consigliere nazionale Balthasar Glättli (Verdi/ZH).

Infine, a nome dei Giovani Verdi Svizzeri, si è espressa la co-presidente Judith Schmutz: "la mia generazione non deve crescere in un deserto di cemento. Già oggi, il 30% delle superfici costruite in Svizzera sono occupate da strade". A suo avviso, "un'ulteriore perdita di terreni coltivabili e superfici abitative sarebbe un grosso, irreparabile errore".

(Red/Ats)