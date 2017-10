Frana nel Canton Uri, si cercano 2 persone

Dovrebbero proseguire oggi le ricerche delle due persone che mancano all'appello dopo una frana in montagna nel territorio di Unterschächen, nel canton Uri. La situazione si presenta però difficile. Si tratta di due uomini di 26 e 62 anni, entrambi abitanti nel canton Uri.

Stando a quanto indicato stamane dalla polizia cantonale a partire dalle 8 gli specialisti sono impegnati a mettere in sicurezza la zona sovrastante la frana. Solo dopo che questo lavoro sarà finito si potrà proseguire nella ricerca.

La strada in questione è uno sterrato che collega Ruosalp e Alplen, due zone molto discoste a rispettivamente circa 1500 e 1900 metri di altitudine in fondo alla Bisistal, una valle che ha la sua origine nella Muotatal svittese. Nel punto in questione la carreggiata è scavata direttamente nella roccia, nel fianco della montagna.

Stando a quanto indicato stamane da un ufficiale della polizia urana ai microfoni della radio SRF, un geologo e altri specialisti si faranno calare da un elicottero nel punto in cui si è staccata la frana per togliere le pietre ancora pericolanti. Solo dopo questa operazione si potrà tornare a cercare i dispersi.

Una foto diffusa dalla polizia urana mostra sul posto veicoli da cantiere. Lo scoscendimento ha interessato 1000-2000 metri cubi di roccia, che si sono mossi su un altezza di 50-60 metri per un'ampiezza di 20-30 metri. Sotto le pietre erano finite tre persone che stavano lavorando all'ampliamento di una strada sterrata che collega due alpeggi, Ruosalp e Alplen, due zone molto discoste a rispettivamente circa 1500 e 1900 metri di altitudine in fondo alla Bisistal, una valle che ha la sua origine nella Muotatal svittese. Uno degli operai era riuscito a liberarsi e a dare l'allarme: è stato poi ricoverato in ospedale. Nella notte l'intervento di soccorso era stato sospeso.

(Red)