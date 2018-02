Freddo siberiano in arrivo da lunedì

Le temperature percepite in pianura si situeranno tra -14 e -16 gradi, secondo MeteoSvizzera, che aggiunge che la neve fino in pianurà farà capolino da giovedì.

Un freddo siberiano passerà sulla Svizzera tra lunedì e mercoledì. Le temperature percepite in pianura si situeranno tra -14 e -16 gradi, secondo MeteoSvizzera. Il gelo potrebbe avere conseguenze sugli animali vicini a rive lacustri così come sulle auto.

Le temperature reali non dovrebbero oltrepassare i -5 gradi, ma a causa della bise, saranno percepiti circa dieci gradi in meno, ha indicato oggi all'ats Anick Haldimann di MeteoSvizzera. A 2000 metri il termometro dovrebbe scendere fino a -17 gradi e le temperature percepite a -30.

Questo tipo di situazione è rara, ma non eccezionale, secondo la meteorologa. "L'aria fredda della settimana prossima verrà direttamente dalla Siberia". Da giovedì arriverà invece la neve, fino in pianura, avverte MeteoSvizzera.

Le previsioni per il Ticino

Per quanto riguarda nello specifico il Canton Ticino, MeteoSvizzera prevede per domani, domenica, molto nuvoloso con solo qualche breve schiarita. A tratti ci saranno deboli nevicate sparse, soprattutto il mattino, poi di nuovo la notte seguente, mentre le temperatura si aggireranno tra 1 e 4 gradi.

Per quel che concerne la prossima settimana, lunedì e martedì in pianura ci sarà nuvolosità variabile, ma sarà in generale asciutto. Come detto, ci sarà un marcato calo delle temperature. Mercoledì e mercoledì in pianura sarà molto nuvoloso e potrà appunto arrivare anche qualche fiocco di neve.

(Red/Ats)